На Южном Урале сотрудница полиции попалась на удочку мошенников

В Челябинской области сотрудница полицейского главка оказалась жертвой псевдобанкиров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудница ГУ МВД по Челябинской области потеряла более 90 тысяч рублей, поверив телефонному звонку.

По словам челябинки, ей позвонил неизвестный с номера с московским кодом и представился сотрудником одного из банков.

Аферисты использовали стандартную историю о подозрительных операциях, якобы проводимых со счета женщины. Поверив неизвестным, она дала им доступ к счету. В итоге, с ее банковского счета мошенники перевели более 90 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Челябинск, Виктор Елисеев

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