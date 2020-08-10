В пригороде Челябинска покупатель явился в алкомаркет с гранатой

Посетитель алкомаркета в Челябинской области устроил разборки с гранатой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в алкомаркете известной торговой сети в микрорайоне «Вишневая горка», расположенном на территории Сосновского района. Очевидцы рассказали о нем в социальных сетях.

По словам оказавшейся в том же магазине женщины, молодом человеку в очереди к кассе наступили на ногу. Это разозлило покупателя, и парень достал гранату. Перепуганная покупательница попросила продавцов нажать тревожную кнопку.

Интересно, что в полицию информация об инциденте, по данным пресс-службы регионального полицейского главка, не поступала. Но по факту публикации в социальных сетях начата проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.08.20

Российский турбизнес будет балансировать на грани выживания до 2021 года. / Шторм задержится в Челябинской область еще на сутки. / На Южном Урале сотрудница полиции попалась на удочку мошенников. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»