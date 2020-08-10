В Магнитогорске аферисты выбросили в продажу билеты на матчи «Металлурга»

В Магнитогорске мошенники пытаются продавать билеты на игры закрытого для зрителей турнира.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Металлург» (Магнитогорск), перед началом тренировочных матчей Мемориала Ромазана в социальных сетях стали появляться объявления о продаже билетов на игры старейшего предсезонного турнира России.

«Напоминаем вам, что согласно распоряжению властей Челябинской области – проведение культурно-массовых мероприятий всё ещё не допускается, а значит и доступ в арену для зрителей – невозможен», – обращаются представители клуба к болельщикам.

Магнитогорцев просят не доверять ложной информации в социальных сетях и остерегаться действий мошенников.

Челябинск, Виктор Елисеев

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