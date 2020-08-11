КСП нашла в работе южноуральского центра техинвентаризации нарушения на 10 миллионов

Областные аудиторы выявили в деятельности центра техинвентаризации Южного Урала многомиллионные нарушения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, на коллегии ведомства утверждены материалы контрольного мероприятия, проведенного в отношении ОГУП «Областной центр технической инвентаризации».

В ходе проверки в деятельности организации были выявлены финансовые нарушения на сумму 5,46 миллиона рублей, а также некорректные траты в сфере закупок на сумму 4,46 миллиона рублей. Кроме того, аудиторы нашли нарушения законодательства о бухгалтерском учете.

Материалы проверки направлены губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, в законодательное собрание региона и областную прокуратуру.

Челябинск, Виктор Елисеев

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