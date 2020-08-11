В Челябинской области скончались еще четверо зараженных COVID-19

В Челябинской области скончались еще 4 человека, зараженных COVID-19.
Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, непосредственно от коронавируса умер 68-летний мужчина. У трех остальных инфекция сопутствовала другим заболеваниям. Причиной смерти 48-летнего южноральца стали гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца и атеросклероз аорты, 62-летнего – постинфарктный кардиосклероз, 74-летнего – диффузный очаговый кардиосклероз и сердечная недостаточность.
За прошедшие сутки на Южном Урале подтверждены 88 новых случаев заражения. Общее число инфицированных с начала пандемии составляет 12 тысяч 891. Из них скончались 289.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 11.08.20
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