В горах Челябинской области исчез турист (ФОТО)

В национальном парке «Зюраткуль» пропал турист.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», человек пропал вечером 10 августа. Об этом агентству сообщил собственный источник.

Предположительно, он мог свернуть с туристской тропы в неправильном направлении и заблудился.

В пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области подтвердили, что в настоящее время ведутся поиски пропавшего. Это же сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Никаких других подробностей пока не сообщается.

Также известно, что с сегодняшнего утра туристам запретили подниматься в горы из-за сильного тумана.

Челябинск, Виктор Елисеев

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