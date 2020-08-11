В горах Челябинской области исчез турист (ФОТО)

В национальном парке «Зюраткуль» пропал турист.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», человек пропал вечером 10 августа. Об этом агентству сообщил собственный источник.
Предположительно, он мог свернуть с туристской тропы в неправильном направлении и заблудился.
В пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области подтвердили, что в настоящее время ведутся поиски пропавшего. Это же сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Никаких других подробностей пока не сообщается.
Также известно, что с сегодняшнего утра туристам запретили подниматься в горы из-за сильного тумана.
Челябинск, Виктор Елисеев
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