В Златоусте потолочное перекрытие рухнуло на ребенка

Потолок в аварийном доме в Челябинской области обрушился на ребенка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в доме №3 на улице Тургенева в Златоусте. Об этом активисты общественной организации «Гражданский патруль» сообщили на странице местного отделения в социальных сетях.

«Капитального ремонта в помещении бывшего общежития жильцы не видели более 20 лет, хотя регулярно оплачивают эту графу в квитанции своей управляющей компании «ЗлатСитиСервис». Санузлы здесь общие, и на днях живущий здесь мальчик едва не погиб после того, как на него рухнул потолок», – рассказали общественники.

По словам ребенка, когда он выходил из ванной, на него упала доска.

Дом находится в удручающем состоянии, отмечают гражданские активисты. «Канализация здесь прогнила настолько, что, когда жильцы на третьем этаже пользуются санузлом, фекалии валятся на головы жильцам второго этажа. Пол здесь давно провалился, стены рассыпаются, вместо крыши – сплошные сквозные дыры», – рассказывают общественники. О проблемах дома знают и в администрации города, и местные депутаты, но никаких мер, кроме раздачи обещаний, не предпринимают.

«Доходит до того, что люди слышат от чиновников: что у вас, мужиков в доме нет, пусть починят. Ну, хорошо, мужики починят, а за что тогда люди платят управляющей компании? В доме и пенсионеры проживают, и многодетные родители. Люди должны ждать, пока их дети погибнут после обрушения? Здание надо признавать аварийным, а людей расселять, а надзорным органам проверить, на что расходовались деньги жильцов», – возмущается представитель общественной организации.

Общественники обратились в ГЖИ Челябинской области, прокуратуру Златоуста и городскую администрацию с просьбой провести проверку по факту разрушений в доме на улице Тургенева, а также попросили обязать администрацию признать дом аварийным и расселить его жильцов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.08.20

В горах Челябинской области исчез турист (ФОТО). / В Челябинской области скончались еще четверо зараженных COVID-19. / КСП нашла в работе южноуральского центра техинвентаризации нарушения на 10 миллионов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»