Власти Южного Урала определили график восстановления деятельности больниц

Региональный минздрав опубликовал график возобновления нормальной работы южноуральских больниц.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министерство здравоохранения Челябинской области опубликовало план поэтапного восстановления профильной деятельности медицинских организаций региона. Приказ министр Юрий Семенов подписал еще 5 августа.

Согласно документу, с 10 августа возобновляется вакцинация пожилых граждан в условиях разделения потоков пациентов с признаками респираторных заболеваний, плановая работа женских консультаций, профилактические осмотры детей до 7 лет, плановая госпитализация в круглосуточные стационары по профилям: гинекология, педиатрия, офтальмология, терапия, хирургия, отоларингология.

С 17 августа будет восстановлена работа по госпитализации в дневные и круглосуточные стационары по всем профилям, медицинской реабилитации для взрослого населения, работа выездных консультативных бригад в территории.

С 1 сентября планируется начать профилактические осмотры детей до 17 лет, диспансеризация детей-сирот, профосмотры и диспансеризацию взрослого населения, вакцинация взрослых, плановая госпитализация в пульмонологические отделения.

С 5 октября власти Южного Урала намерены восстановить работу геронтологических и паллиативных отделений.

При этом решение о поэтапном переводе работы медицинских организаций в штатный режим принимается только после комплексной оценки эпидемиологической ситуации в Челябинской области, подчеркивают в министерстве.

Напомним, вчера, 10 августа, губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о возвращении к работе по профилю больниц, где были открыты госпитальные базы для лечения больных COVID-19.

Челябинск, Виктор Елисеев

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