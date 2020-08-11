Кабина вдребезги: на трассе М-5 «Урал» столкнулись два большегруза (ФОТО 18+)

На трассе М-5 «Урал» столкнулись два большегруза.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД Челябинской области, авария произошла сегодня утром в районе Златоуста.

В 8:45 на 1731-м километре федеральной дороги автодороги Москва – Челябинск 49-летний водитель IVECO с полуприцепом, согласно предварительной версии, выехал на полосу встречного движения, по которой шел КАМАЗ с цистерной под управлением 40-летнего мужчины. От удара IVECO снесло с дороги, грузовик опрокинулся так, что кабина оказалась под прицепом.

Фото УГИБДД по Челябинской области

Кабину КАМАЗа разнесло вдребезги.

Фото УГИБДД по Челябинской области

Водитель автомобиля КАМАЗ от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель IVECO скончался при транспортировке в больницу.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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