Из-за дождя в Челябинске замаячил призрак «мусорного коллапса»

Дожди спутали карты подрядчикам регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Челябинске и окрестностях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Челябинска жалуются на перебои с вывозом мусора. Горожане рассказали, что на некоторых контейнерных площадках мусоровозов не было уже несколько дней.

Представители ООО «Центр коммунального сервиса» – регионального оператора по обращению с ТКО в Челябинском кластере – подтверждают срыв графика. Как заявили на предприятии, проблему породили дожди, обрушившиеся на регион в минувшие выходные.

По информации пресс-службы ЦКС, из-за ливней дорожное покрытие на полигоне ТКО оказалось размыто, что существенно затрудняет заезд мусоровозов на весовую. В настоящее время руководство полигона организовало отсыпку дорог на территории объекта, но отставание от графика пока сохраняется.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.08.20

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