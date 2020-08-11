В западных районах Южного Урала из-за ливней существенно вырос уровень рек

Южноральцы напуганы резким ростом уровня воды в реках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за разразившихся в Челябинской области ливней начала быстро подниматься воды в реках Юрюзань и Катав, протекающих в западных районах региона.

При этом местные жители серьезно обеспокоены тем, что бывшие еще недавно ручейками реки начинают всерьез оправдывать свое название.

Южноуральцы размещают в социальных сетях видео, на которых запечатлен стремительный рост уровня воды в реках. Разделяют беспокойство и в созданном недавно национальном парке «Зигальга». Здесь туристов предупреждают о сильном течении в реке Юрюзань. Из-за этого посетителей просят по возможности воздержаться от использования брода рядом с главным входом в парк.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.08.20

Из-за дождя в Челябинске замаячил призрак «мусорного коллапса». / Власти Южного Урала определили график восстановления деятельности больниц. / В Златоусте потолочное перекрытие рухнуло на ребенка. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»