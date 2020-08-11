Арбитражный суд Челябинской области торпедировал налоговую систему России

Челябинский предприниматель Артур Никитин узаконил в суде сделки, сомнительность которых привела к возбуждению уголовного дела об ущербе в полмиллиарда рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иски принадлежащего семье бизнесмена Артура Никитина ООО «Стройсвязьурал 1» к ИФНС по Советскому району Челябинска и УФНС области, признав недействительными решения налоговой службы о привлечении фирмы к ответственности за уклонение от уплаты налогов на общую сумму около 500 миллионов рублей.

Напомним, ранее представители ФНС усомнились в законности двух договоров цессии, передающими право требования долга. Первый был заключен между ООО «Стройсвязьурал 1» и индивидуальным предпринимательницей, трудоустроенной также юристом на этом же предприятии. За 25 миллионов рублей бизнес-леди получила право взыскать долг с зарегистрированного в Санкт-Петербурге ЗАО «Стремберг» на сумму 1,2 миллиарда рублей. Второй договор фирма заключила в 2018 году и вовсе с самим Артуром Никитиным. Бизнесмен, являющийся одним из учредителей компании, выкупил право требования с той же питерской фирмы долга в 1,5 миллиарда рублей всего за 11,5 миллиона рублей.

В свою очередь, «Стройсвязьурал 1» предоставила налоговикам сведения о том, что получила в результате переуступки прав убыток в размере долга за вычетом 25 миллионов рублей в первом случае и 11,5 миллионов – во втором. В результате сумма налогового вычета благодаря этим сделкам составила около 200 миллионов рублей в 2017 году и порядка 260 миллионов рублей в 2018 году.

Налоговики обвинили фирму в заключении фиктивных договоров цессии, так как оба «контрагента» компании были связаны со «Стройсвязьурал 1». Сомнения вызвал и невероятный дисконт, который получили выкупившие право требования долга: в первом случае за долг заплатили в 48 раз меньше его объема, во втором – в 130 раз.

В итоге фирму обвинили в уклонении от уплаты налогов, а СКР возбудил два уголовных дела, которые впоследствии объединили в одно.

Однако в июле этого года арбитражный суд Челябинской области принял беспрецедентное решение, признав обе сделки законными. При этом решения по двум искам ООО «Стройсвязьурал 1» к налоговикам были приняты в кратчайшие сроки.

При этом суд заявил, что налоговый орган не основывал свои выводы на занижении стоимости проданной дебиторской задолженности. Доводы же о зависимости женщины-юриста от компании, а также о том, что сами деньги она могла получить от работодателя, счел недоказанными.

Теперь под вопросом оказалось уголовное дело по факту уклонения от налогов. Но главное даже не в этом.

Решение челябинского арбитража может стать опасным прецедентом для всей налоговой системы России, отмечают налоговики. «Удачная попытка ООО «Стройсвязьурал 1» по реализации такой схемы даст сигнал всем налогоплательщикам, использующим общую систему налогообложения, к тому, чтобы они «законно» уменьшали суммы налога на прибыль, совершая со своими сотрудниками (участниками) такие псевдо-факторинговые сделки, когда вся дебиторская задолженность, накопленная за оплату товаров (работ, услуг) за текущий налоговый период, по фиктивному договору цессии передается юристу, бухгалтеру, директору, внезапно открывшему в себе талант ко взысканию долгов и удачно получившему заем от собственного же предприятия на оплату этой сделки (приобретение права требования), – цитирует «Знак» источник в налоговых органах. – Считаем, что эта схема обретет массовый характер, что приведет к существенному снижению собираемых налогов».

Сейчас предприятия должны уплатить налог со стоимости товаров и услуг вне зависимости от того, получили ли она за них оплату или нет в указанном налоговом периоде. Если же решение по «Стройсвязьурал 1» вступит в силу, они спокойно смогут за бесценок «уступать право требования» своим же подчиненным. При этом последние будут работать с налогами уже по упрощенной системе. В итоге бюджет получит налог уже не по 20%-ной ставке, а по 6%-ной.

Челябинск, Виктор Елисеев

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