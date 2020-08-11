На Урале перевернулась «скорая», везшая пострадавшего в ДТП

В Магнитогорске перевернулась машина скорой помощи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня днем на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Грязнова. Автомобиль «скорой» двигался с включенной сиреной и проблесковыми маячками (по некоторым данным, медики везли мотоциклиста, сбитого некоторое время назад на улице Труда), однако водитель «Мерседеса» не захотел уступать дорогу. В результате «скорая» опрокинулась на бок.

В соцсетях сообщают, что пострадали пациент и один из медиков.

Официальной информации о пострадавших пока нет.

Челябинск, Павел Зварзин

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