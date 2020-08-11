Подготовка к школе обойдется челябинцам в 20 тысяч рублей

Угроза онлайн-обучения более чем вдвое увеличила стоимость подготовки ребенка к школе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этом году стоимость подготовки детей к школе выросла из-за вероятности продолжения удаленной учебы. К такому выводу пришли эксперты портала бесплатных объявлений «Авито».

Многие родители к стандартному списку принадлежностей добавляют ноутбуки, планшеты и прочие гаджеты. «Онлайн-обучение бьет по карману, более чем вдвое увеличивая стоимость подготовки ребенка к школе по сравнению с приготовлениями к учебе офлайн. При этом цена полного комплекта необходимых для домашнего обучения товаров на портале (базовые предметы + ноутбук и компьютерное кресло), выросла на 6% по сравнению с 2019 годом», – рассказали в аналитическом центре сервиса.

В Челябинске средняя цена такого набора выросла на 10% по сравнению с прошлым годом и составила 20 тысяч 630 рублей.

В обычный комплект для обучения в школе входят пенал, ранец, а также спортивная и школьная формы. Такой набор обойдется родителям в среднем в 3 тысячи 180 рублей. Ранец в среднем стоит около 1 тысячи 150 рублей, школьная форма обойдется в 1 тысячу 60 рублей. Эти предметы немного подорожали за год, в августе 2020 ранец вырос в цене на 3%, а форма – на 7%. Еще дешевле родителям обойдутся спортивная форма (640 рублей в среднем) и пенал (330 рублей).

Базовый набор для офлайн обучения в Челябинске обойдется в среднем в 3 тысячи 60 рублей – дороже на 6%, чем в 2019 году. На ранец придется потратить 1 тысячу 90 рублей, что ниже цены прошлого года на 2%. Школьную форму можно приобрести в среднем за 910 рублей, цена на нее выросла на 5%.

При этом в действительности разброс в стоимости школьной формы достаточно велик. Так, форма для девочек встречается как по цене в несколько сотен рублей, так и в 2-3 тысячи рублей за костюм. Школьная форма для мальчиков относительно более дорогая: среди объявлений практически нет предложений по цене менее 1 тысячи рублей. А, к примеру, парадная форма кадетских классов может стоить и 5 тысяч рублей.

Есть и более занятные предложения. Например, желающие могут купить новую форму советского образца, произведенную еще в 1990 году, но так и не использовавшуюся. Впрочем, форма для первоклассника времен СССР обойдется всего в 800 рублей, а в качестве бонуса продавец предлагает настоящий пионерский галстук.

Впрочем, это лишь базовый набор. Те, кто хочет заранее быть уверенными в полной готовности школьника, будут стараться приобрести предметы, которые подойдут и для онлайн- и для офлайн-обучения, чтобы быть готовыми к потенциальной второй волне.

В целом по стране стоимость полного комплекта составила чуть более 20 тысяч рублей. В этот набор помимо базовых вещей из обычного набора входят также ноутбук и компьютерное кресло – важные предметы для организации домашнего обучения в 2020 году. Такой комплект товаров поднялся в цене на 6% по сравнению с кануном 1 сентября 2019 года – год назад родители могли потратить на него ориентировочно 19 тысяч рублей.

Самая главная расходная статья для родителей школьников – ноутбуки: в среднем на «Авито» они стоят 13 тысяч рублей. Компьютерное кресло можно купить за 4 тысячи рублей. Спрос на офисную мебель и электронные устройства вырос. Ноутбуки стали востребованнее на 55%, а кресла на целых 73%.

В Челябинске средняя стоимость «продвинутого» комплекта для обучения (набор для офлайн учебы + ноутбук и компьютерное кресло) выросла на 10% и составила 20 тысяч 630 рублей. Ноутбук можно приобрести за 13 тысяч 440 рублей – выше цены 2019 года на 14%, а компьютерное кресло – в среднем за 4 тысячи 130 рублей, при этом цена выросла на 1%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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