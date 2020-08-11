Южные и восточные районы Челябинской области рискуют остаться без кормов

В Челябинской области началась уборка зерновых: в поля вышли все районы региона, кроме Аргаяшского.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном министерстве сельского хозяйства, уже обмолочено 5% уборочной площади, собрано 76 тысяч тонн зерна.

Урожайность почти на 20% ниже прошлогодней и составляет 9,8 центнера с гектара.

Напомним, в июле в Челябинской области в связи с засухой был объявлен режим ЧС. Сейчас хозяйства начали убирать ранние посевы, а массовая уборка зерновых и зернобобовых культур начнется ближе к концу августа.

Пока специалисты прогнозируют, что собрать удастся не более 1,1 млн тонн. Более четверти этого объема пойдет в фонд семян, необходимый для проведения посевной в следующем году. «От засухи пострадала не только Челябинская область, но и Курганская, Омская, Новосибирская, Алтайский край, поэтому на рынке регионов семена будут иметь высокую стоимость», – отмечают в минсельхозе.

Продолжается уборка кормов. Для беспроблемной зимовки необходимо запасти не менее 30 центнеров кормовых единиц на каждую условную голову скота. Пока в среднем по области показатель составляет 11 центнеров, или чуть более трети от необходимого. Лучше всего обстоят дела с кормами на севере области, где летняя жара не привела к печальным последствиям. Так, в Кунашакском районе уже перевыполнили план заготовки. А в южных и восточных территориях (речь идет о Уйском, Троицком, Красноармейском, Кизильском и Карталинском районах) ситуация гораздо хуже, и им, похоже, придется закупать корма у соседей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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