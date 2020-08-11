«Ход Текслера»: южноуральские власти решили наплевать на защиту конкуренции

В Челябинской области чиновники решили отдать 2,5 миллиарда рублей на строительство больницы, минуя конкурсные процедуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос о внесении изменений в бюджет Челябинской области на 2020 год законодательное собрание региона рассмотрит 13 августа в ходе внеочередного заседания.

В пояснительной записке к проекту соответствующего закона среди причин предлагаемых поправок указана необходимость финансового обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением распространением новой коронавирусной инфекции.

На это планируется дополнительно выделить 6,587 миллиарда рублей. При этом 2,5 миллиарда рублей власти региона намерены направить на строительство временной инфекционной больницы в Сосновском районе, рядом с индустриальным парком «Малая Сосновка».

Напомним, о планах строительства инфекционной больницы губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил в конце июня нынешнего года, выступая перед региональным парламентом. Месяц спустя власти определились с местом объекта и примерной суммой, в которую оно обойдется. При этом на конец июля у минздрава даже не было готово медико-техническое задание, необходимое для подготовки проекта медучреждения.

Теперь же чиновники невероятно торопятся. Оказывается, сдать в эксплуатацию новый объект планируется уже к ноябрю этого года. Правда, это будет не совсем больница, а некий временный некапитальный объект.

Зато потратить на его возведение и оборудование планируется вполне себе серьезную сумму – 2,5 миллиарда рублей (из них почти 2 миллиарда – собственно на строительство). При этом «команда Текслера» не стала не заморачиваться соблюдением законодательства о госзакупках, призванного способствовать максимально эффективному расходованию бюджетных средств.

Областные чиновники решили, что лучше знают, кто сможет в кратчайшие сроки «освоить» деньги региона. А потому никаких торгов проводиться не будет.

Чтобы обойти закон, заказчиком строительства будет не министерство строительства и инфраструктуры области, как обычно, а принадлежащая региональному кабмину НКО «Фонд социального и жилищного строительства». Именно эта структура, во главе которой неделю назад встал Кирилл Рогоза, сын застройщика Евгения Рогозы, хорошо известного в Челябинской области не только качеством строительства, но и числом незавершенных объектов.

Именно Фонду социального и жилищного строительства областной минстрой перечислит предназначенные для финансирования возведения временной инфекционной больницы средства. Фонд же выберет строительную компанию без всяких конкурсных процедур.

Можно предположить, что эта далеко не единственный объект, который «команда Текслера» намерена построить, не проводя торгов. Ведь социальное строительство предполагает также возведение школ, детских садов и многих других объектов, финансируемых, в том числе, в рамках национальных проектов из федерального бюджета. Всего же в год на эти цели из консолидированного бюджета направляются десятки миллиардов рублей.

И все эти деньги можно будет распределять среди застройщиков, так или иначе приглянувшихся Алексею Текслеру и его окружению. И при этом не пытаться даже имитировать конкурентную борьбу.

Напомним, в свое время так же легко и непринужденно бюджетными миллиардами распоряжался экс-губернатор Борис Дубровский. В результате, нет ни миллиарлов, ни конгресс-холла «Крылья».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.08.20

Южные и восточные районы Челябинской области рискуют остаться без кормов. / Минтруд РФ решил увеличить в два раза «детские» выплаты для малоимущих. / Подготовка к школе обойдется челябинцам в 20 тысяч рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»