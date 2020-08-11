Сегодня в Челябинском арбитражном суде рассмотрят дело о мусорном полигоне в Полетаево

12 августа в Челябинском арбитражном суде состоится судебное заседание по делу о мусорном полигоне.

Как уже сообщал «Новый День», полигон в Полетаево власти региона изначально предполагали использовать в качестве места захоронения твердых бытовых отходов Челябинского кластера до ввода в эксплуатацию «большого» полигона ТКО в Чишме. В 2018 году министерство экологии Челябинской области подписало концессионное соглашение с АО «Управление отходами» на строительство полигона стоимостью несколько миллиардов рублей.

Все это происходило на фоне протестов жителей Полетаево, требовавших отказаться от использования площадки, расположенной на территории поселка, недалеко от водозабора Шершневского водохранилища. На все протесты чиновники минэкологии заявляли, что опасаться нечего, что полигон ТКО в Полетаево – мера временная. Сначала обещали построить полигон в Чишме за 11 месяцев. Потом время строительства растянули до двух лет. А потом и вовсе отказались от проекта.

«Документы на полигон были оформлены в 2016 году, как на временный полигон с мощностью в 22 тысячи тонн в год, – напоминает депутат Центрального района Челябинска Елена Вахтина. – В 2018 году мощность была увеличена до 420 тысяч тонн в год, с общим объемом отходов 2,5 миллиона кубометров! Сброс фильтрата по документам был предусмотрен в реку Биргильда, приток реки Миасс, до впадения в водохранилище. В процессе рассмотрения проекта полигона и экологической экспертизы представитель Роспотребнадзора утверждала, что реки текут в обратную сторону и слив фильтрата не отравит Шершни. Судом документы были одобрены.

Изменить ситуацию должен был принятый в Челябинской области закон о раздельном сборе коммунальных отходов. На установку контейнеров для раздельного сбора только в 2019 году было выделено 100 миллионов рублей.

Сортировка и раздельный сбор отходов должны уменьшить количество мусора, вывозимое на мусорный полигон, часть отходов должна быть отправлена на переработку и повторное использование сырья.

Но это не выгодно Центру коммунального сервиса (ЦКС).

Чем больше отходов ЦКС вывезет на полигон – тем больше получит чистой прибыли, потому что мы оплачиваем коммунальные платежи по объемам вывозимых отходов.

Проведенные исследования гидрогеологии расположения мусорного полигона в Полетаево доказывают, что весь фильтрат при попадании в почву попадает в бассейн реки Миасс и в Шершневское водохранилище. Защитный слой – мембрана полигона, призванная защитить грунтовые воды от отравления фильтратом не выдерживает огромных объемов мусора, превышающих допустимую мощность полигона, не способна защитить реку Миасс и Шершневское водохранилище от попадания ядовитого фильтрата.

Сейчас активно строятся еще три карты (дополнительные площадки) мусорного полигона в Полетаево. Напомним, что он имеет статут «временного полигона». Увеличение мощности и объемов вывозимых отходов увеличивает риски отравления Шершней ядовитым фильтратом».

Челябинск, Павел Зварзин

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