Учебный год в Челябинской области начнется в очном режиме

Учебный год в Челябинской области начнется в очном режиме – об этом заявил губернатор Алексей Текслер во время визита в Трехгорный.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все школы региона 1 сентября должны приступить к работе в штатном режиме, но с соблюдением всех эпидемиологических норм. Напомним, эпидемиологи требуют вводить в закрытых помещениях масочный режим (при этом маски необходимо менять не реже, чем каждые 2 часа), обеспечивать социальную дистанцию – не менее 1,5 метров между людьми и проводить дезинфекцию помещений.

Как эти нормы будут обеспечиваться в школах, пока не сообщается.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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