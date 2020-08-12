Осень отступила: на Южный Урал возвращается тепло

На Южный Урал возвращается тепло.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие несколько дней синоптики обещают жителям Челябинской области летнюю погоду. Уже сегодня потеплеет до +21, а к пятнице – до +22. Дожди на время прекратятся: осадков на всей территории области в течение среды и четверга не прогнозируются.

Небольшие дожди могут пойти в пятницу и в субботу. А вот в воскресенье осадки могут усилиться, при этом резко похолодает. И такая погода сохранится до середины следующей недели.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 12.08.20

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