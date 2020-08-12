Южноуральцы отправили губернатору список потенциальных домов-убийц

Общественники направили руководству Челябинской области реестр проблемных домов региона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, общественники составили реестр проблемных многоквартирных домов Южного Урала, в которых текут крыши, затоплены подвалы, рушится фундамент, падают потолки и выявляются другие проблемы, угрожающие здоровью и жизни людей. Документ направлен губернатору региона с просьбой вмешаться в ситуацию.

В сезон сильных летних дождей проблемы во многих многоквартирных домах по всей Челябинской области, о которых люди безрезультатно сообщали муниципальным властям, усугубились, отмечают представители движения. Так, в сложной ситуации оказался труженик тыла из поселка Береговой Каслинского района. Ему 88 лет, он живет один и давно просит помощи у управляющей компании, местной администрации и руководства района.

Квартиру пенсионера регулярно топит, потому что старую кровлю с крыши дома во время непогоды сдуло ветром. Теперь во время дождя вода течет прямо по стенам, но ответственные лица ничего не предпринимают. «Я обращалась по поводу крыши в управляющую компанию «Каскад», в государственную жилищную инспекцию, в фонд капитального ремонта, в местную администрацию, к главе района. Безрезультатно. ГЖИ выдавало предписание управляющей компании, те приехали, сделали какие-то работы, но ситуация не изменилась. Пять лет пытаемся добиться капитального ремонта. Начали борьбу в один юбилей Победы, отметили второй, а у папы, труженика тыла, в квартире все также течет ручей», – рассказала дочь пенсионера.

Здесь же, в Каслинском районе, в поселке Вишневогорск людей оставили без помощи после крупного пожара в многоквартирном доме, рассказывают общественники. По словам жителей, спустя полтора месяца после происшествия сюда так ни разу и не ступила нога чиновника. Не было ни комиссий, ни проверок. Многодетные семьи, инвалиды и пенсионеры вынуждены жить в здании с черными от копоти стенами, трещинами и плесенью на стенах и потолках.

В Кыштыме на улице Юли Ичевой, 183 от сырости на стенах дома выросли огромные грибы, цвет стен уже не различить под толстым слоем плесени.

В Златоусте на улице Тургенева, 3 в аварийном доме рухнула часть потолка, чудом не пострадал маленький ребенок. Ситуацией уже заинтересовался следственный комитет.

«Складывается ощущение, что чиновники в муниципалитетах ждут, пока кто-то не получит травмы. Словно только ЧП является поводом к принятию мер, а пока никто не пострадал – с дырявой крышей и полами вполне можно жить. И такое отношение к людям наблюдается во многих территориях, это системная проблема, которая требует пристального контроля со стороны руководства региона. Уже доходит до того, что ответственные лица открыто игнорируют предписания ГЖИ и надзорных органов», – возмущаются эксперты общественной организации. При этом чаще всего жалобы на безразличие чиновников поступают от жителей городов и районов, расположенных далеко от Челябинска, отмечают общественники.

Однако и в областном центре не все гладко. К примеру, в многоквартирном доме №9 в Школьном переулке люди 20 лет живут с неисправной канализационной системой, из-за которой в подвалах стоит зловонная вода. Подобная ситуация – на улице Нахимова, 12 и на Блюхера, 8, где из-за сырости и антисанитарии завелись крысы и насекомые. «В подвале нет целых окон, разрушены приямки, топит в дождь, заливает талыми водами. Капитальный ремонт дома постоянно отодвигается на более поздние сроки. С 2012 отодвинули уже на 2030. УК «Авилум» ничего отремонтировать не может, несмотря на предписание ГЖИ», – пожаловалась жительница дома №8 по улице Блюхера.

На улице Барбюса, 77 местная управляющая компания, по словам людей, замазывает дыры в крыше после каждого дождя, но уже следующим ливнем их снова размывает. А на Энергетиков, 13 на головы людям падает «каменный дождь»: в доме 1951 года постройки, где даже старожилы не помнят ремонта, осыпается старая крыша.

Общественники просят руководство региона обратить особое внимание на системность проблемы и возложить персональную ответственность на руководство территорий, где сообщается о нарушениях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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