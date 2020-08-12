В Челябинской области сотрудника Ростехнадзора будут судить за вымогательство

В Магнитогорске направили в суд уголовное дело о получении взятки сотрудником Уральского управления Ростехнадзора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя начальника межрегионального отдела металлургического надзора Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, обвиняемого в получении взятки с вымогательством, в крупном размере.

По версии следствия в мае 2018 года сотрудник Ростехнадзора решил получить с руководителя ООО «Единый технический центр» 200 тысяч рублей за не включение в акт проверки выявленных нарушений, допущенных при проведении экспертиз промышленной безопасности, а также не привлечение к административной ответственности руководителя и сотрудников организации, выполнивших экспертизы.

Мужчина через посредника предложил руководству предприятия заплатить ему, предупредив, что в случае отказа фирму ждут неприятности. В итоге, руководитель предприятия выплатил ему требуемую сумму.

В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого: деньги, автомобиль и мобильный телефон.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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