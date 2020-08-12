Мероприятий не запланировано: с момента трагедии на подводной лодке «Курск» прошло 20 лет

Сегодня исполняется 20 лет с момента аварии на атомной подводной лодке «Курск».

11 августа 2000 года из поселка Видяево Мурманской области вышла в очередной поход подводная лодка «Курск». Однако уже вечером 12 августа стало известно, что лодка затонула на 100-метровой глубине в 150 километрах от Североморска. Погибли 118 человек. По официально версии причиной аварии стал взрыв торпеды. Большая часть экипажа погибла во время взрыва или в первые минуты после него. 23 моряка смогли укрыться в кормовом отсеке. Два дня они подавали сигнал «SOS», но помощи так и не дождались.

Как уже сообщал «Новый День», в состав погибшего экипажа входили пятеро южноуральцев: магнитогорец капитан третьего ранга Мурат Байгарин, копейчане старший лейтенант штурманской группы Вадим Бубнив и мичман Валерий Байбарин, старший мичман Сергей Власов из Чебаркуля и главный старшина Ришат Забайдуллин из Верхнеуральского района. На кладбище Копейска есть могила, в которой захоронена капсула виде подводной лодки с водой из Баренцева моря. Сегодня никаких мероприятий, посвященных годовщине аварии, на Южном Урале не запланировано.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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