Коронавирус: минздрав Челябинской области снова сообщает о 4 умерших

Минздрав Челябинской области снова сообщает о 4 умерших зараженных коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у всех инфекция была сопутствующей. Причиной смерти 63-летнего мужчины стала концентрическая гипертрофия миокарда, 83-летнего – диффузный кардиосклероз, атеросклероз коронарных артерий. 81-летняя женщина умерла от аутоиммунной гемолитической анемии и сахарного диабета, 88-летняя – от атеросклеротического порока митрального клапана.

За прошедшие сутки на Южном Урале подтверждены 86 новых случаев заражения. Общее число инфицированных с начала пандемии составляет 12 тысяч 977. Из них скончались 293.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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