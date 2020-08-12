На Южном Урале затопило мост рядом с недавно отремонтированной дамбой

Опасное подтопление общественники зафиксировали в Златоусте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дамба Златоуста, на состояние которой две недели жаловались представители общественного движения «Гражданский патруль», вновь привлекла внимание общественников: в 200 метрах от нее зафиксирован перехлест воды через пешеходный мост. Об этом представители организации сообщили на странице местного отделения в социальных сетях.

Напомним, в конце июля общественники выразили беспокойство ситуацией вокруг Балашихинского (Айского) водохранилища в Златоусте. Летом прошлого года на одной из стен водоема объемом около 5 миллиона кубометров воды, появилась трещина, был произведен ремонт. Ремонт оказался некачественным, утверждали гражданские активисты, требуя прокурорской проверки, а также оценки действий принявших работы чиновников.

Тогда представители мэрии поспешили обвинить общественников в голословности. По мнению властей, никакой опасности нет: все нарушения устранены, стены укрепили тросами, построен обводной канала на случай критического сброса воды.

«Спустя 12 дней ситуация резко изменилась. Несмотря на то, что обильных дождей в Златоусте не наблюдалось, уровень воды резко поднялся. Пешеходный мост через реку Ай затопило, вода начала подмывать расположенные вблизи дачные участки. Грибники ходят на другой берег, рискуя быть смытыми водами», – констатируют общественники.

«Мы не знаем, что это: плановый сброс воды или прорыв. По факту перейти на другой берег нельзя, вода подступила к дачным участкам», – заявил представитель общественной организации. И поинтересовался, что на этот раз скажут местные чиновники, 12 дней назад уверявшие, что все в порядке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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