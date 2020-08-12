«Дочка» ММК представила опытные образцы продукции для отечественных автомобилестроителей

«ММК-Метиз» изготовил опытные партии калиброванного проката для АО «АвтоВАЗ».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», метизно-калибровочный завод «ММК-Метиз» совместно с материнской компанией ведет работу по возобновлению поставок калиброванного проката для АО «АвтоВАЗ».

В соответствии с решениями, принятыми в январе текущего года на заседании координационного совета между ПАО «ММК», АО «АвтоВАЗ», ООО «АПО РУС» (Тольятти) и ООО «ЛАДА Ижевск», меткомбинат и «ММК-МЕТИЗ» приступили к совместной работе по разработке технологии производства проката из сталей марок 10 и 43.

ПАО «ММК» поставило опытные партии горячекатаного проката соответствующих марок стали с учетом дополнительных требований по химическому составу, микроструктуре и прокаливаемости.

ОАО «ММК-Метиз» в свою очередь разработало технологию и изготовило опытные партии калиброванного проката: стали марки 10 диаметром 7,13 мм и стали марки 43 диаметрами 8,0 и 14,7 мм. Прокат был изготовлен на новой линии CDS 30080 фирмы «EJP MASCHINEN» (Германия), что позволило значительно повысить качество поверхности и точность геометрических размеров. Металл полностью соответствуют требованию потребителя. Образцы калиброванного проката направлены в АО «АвтоВАЗ» для проведения аттестационных испытаний по одобрению материала.

В перспективе прорабатывается вопрос освоения технологии и поставок в адрес АО «АвтоВАЗ» калиброванного проката марок стали АС14, АС35Г2, АС12ХН, АС14ХГН, АС19ХГН и АС40ХГНМ.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.08.20

На Южном Урале затопило мост рядом с недавно отремонтированной дамбой. / Коронавирус: минздрав Челябинской области снова сообщает о 4 умерших. / Мероприятий не запланировано: с момента трагедии на подводной лодке «Курск» прошло 20 лет. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»