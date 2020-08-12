Минус 6 миллионов: учреждение южноуральского минстроя вляпалось в очередную историю с ущербом бюджету

Перед «Челябоблинвестстроем» замаячило новое уголовное дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, коллегия ведомства утвердила материалы проверки законности использования бюджетных средств на строительство четырех фельдшерско-акушерских пунктов: в Брединском, Агаповском, Октябрьском районах и в Копейске.

«Сумма неэффективно израсходованных средств на строительство ФАПов превысила 11 миллионов рублей, из них с признаками ущерба бюджету Челябинской области 6 миллионов рублей.

Отчет аудитора направлен главе региона, в законодательное собрание и прокуратуру Челябинской области.

Отметим, что заказчиком строительства во всех четырех случаях является казенное учреждение «Челябоблинвестстрой», уже фигурирующее в нескольких уголовных делах.

Так, в апреле в отношении должностных лиц минстроя и учреждения было возбуждено уголовное дело после вскрывшихся нарушений в ходе строительства областного центра шорт-трека, приведших, по мнению следователей, к ущербу в 65 миллионов рублей. В мае прокуратура потребовала возбудить уголовное дело по факту нарушений при строительстве пристроя к театру оперы и балета в Челябинске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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