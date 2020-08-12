Челябинцам не удалось оспорить решения гордумы о заочном проведении публичных слушаний

Областной суд отклонил иск о признании незаконными решений городской думы об изменении положения об организации публичных слушаний.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, сегодня, 12 августа, Челябинский областной суд рассмотрел административное дело по иску Владимира Казанцева о признании недействующими нормативных актов, принятых Челябинской городской думой 15 апреля нынешнего года, фактически отменяющих необходимость проведения публичных обсуждений градостроительных решений в очном формате.

Напомним, в апреле нынешнего года в разгар противостояния между противниками вырубки части городского бора под строительство нового хирургического корпуса областной детской клинической больницы и чиновниками, парламент областного центра внес изменения в порядок организации публичных слушаний, согласовав возможность их проведения в заочном формате. При этом такое заочное обсуждение могло проходить просто путем сбора письменных предложений горожан с его последующей обработкой рабочей группой.

Общественники логично предположили, что таким образом власти города, по сути, обесценивают такую форму самоуправления как публичные слушания, ведь горожане лишаются возможности во всеуслышание заявить о своем несогласии с тем или иным решением, предлагаемым чиновниками. Кроме того, автор иска указал, что проведение подобных псевдопубличных слушаний противоречат положениям Градостроительного кодекса РФ и федерального законодательства.

Наконец, челябинцы усомнились в законности принятия оспариваемых решений в заочном формате. Интересно, что именно из-за последней позиции заседание суда уже откладывали и едва не отложили сегодня.

Дело в том, что регламент работы Челябинской городской Думы, действительно, допускает возможность принятия решений путем заочного голосования – «в исключительных случаях, не требующих отлагательства, на основании резолюции главы города (председателя городской думы)". Но именно резолюцию об исключительности случая юристы городского парламента не смогли предоставить в ходе предыдущего заседания, из-за чего рассмотрение иска и было перенесено.

Самое смешное, что не предоставили его представители гордумы и к началу сегодняшнего заседания. «А оно, вообще, существует?" – несколько раздраженно обратилась к непонятливому юристу судья. И объявила часовой перерыв, чтобы тот все-таки привез в суд необходимый документ.

Видимо, поездка оказалась удачной. «Суд, исследовав материалы дела, пришел к выводу о том, что исковые требования удовлетворению не подлежат, принял решение об отказе в удовлетворении искового заявления», – говорится в сообщении судебной инстанции.

Челябинцы намерены оспорить это решение в суде высшей инстанции.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.08.20

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