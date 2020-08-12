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Среда, 12 августа 2020, 13:55 мск

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В Челябинской области суды эвакуировали из-за угрозы взрыва

Два суда в Челябинской области предупредили о минировании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщение о минировании поступило в Сосновский районный суд, расположенный в селе Долгодеревенское.

Сотрудников и посетителей суда в срочном порядке эвакуировали из здания, все судебные заседания отменены.

Аналогичное сообщение поступило и в Металлургический районный суд Челябинска. Из его помещений также эвакуируют всех находившихся там людей.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию о сообщениях с угрозой взрыва не комментируют.

Челябинск, Виктор Елисеев

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