В Троицке сотрудники транспортного МУПа не донесли до кассы треть миллиона рублей

В Троицке по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств муниципального предприятия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Троицка провело проверку по материалам контрольно-счетной палаты города.

Исследую предоставленные документы, сотрудники прокуратуры установили, что между МУП «Троицкое ПАТП им. Е.М. Мокеева» и индивидуальным предпринимателем заключены договоры на оказание услуг по ежедневному контролю технического состояния транспорта, а также проведение предрейсовых и послерейсовых медосмотров водителей.

Однако, в декабре 2018 – июле 2019 года среднемесячная выручка предприятия от предоставления платных медицинских услуг и услуг по контролю технического состояния транспортных средств снизилась. Всего за это время МУП недополучил более 330 тысяч рублей.

Прокурор города направил материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц муниципального учреждения, где по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, квалифицируемых частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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