В челябинских трамваях исчезли кондуктора. Билеты продают водители

В Челябинске на некоторых маршрутах водители работают за двоих.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», водители трамваев «ЧелябГЭТ» вынуждены выполнять не только свою работу, но и функции кондуктора. Об этом с возмущением рассказал в сообществе «Челябинский транспорт» сотрудник предприятия, пожелавший остаться неизвестным.

«Я не понимаю, что происходит?! Коллеги, вы что молчите все?! Сегодня 3 вагона работают с водителями без кондуктора, где водитель еще и обилечивает пассажиров. Где приказы, документы какие-то, где все?! Как это оплачивается вообще? И разве это нормально для города, седьмого по численности населения в РФ, – написал челябинец. – Вместо того, чтобы поднять зарплату кондукторам, привлечь новых работников, мы свешиваем все на водителя. Зачем платить кондуктору зарплату, когда можно вообще ничего не платить водителю. Вы что соглашаетесь-то? Себя уважайте и свой труд! Сегодня это, завтра полы мести будем. Дальше что? На запчасти скидываться?"

Судя по комментариям к посту, на «ЧелябГЭТ», действительно, начали практиковать подобное совмещение обязанностей. Правда, пока в добровольном порядке и в надежде на доплату. Каким образом очередное «ноу-хау», явно подсмотренное у маршрутчиков, скажется на соблюдении графика движения трамваев, остается только гадать.

В «ЧелябГЭТ» прояснить ситуацию не смогли.

Челябинск, Виктор Елисеев

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