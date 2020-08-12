Рабочие ЧМК потребовали поднять им зарплату. В ответ получили обвинения в политиканстве

Сотрудники Челябинского металлургического комбината требуют повысить им зарплату.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники участка отгрузки кислородно-конвертерного цеха ЧМК начали сбор подписей под требованием о повышении им заработной платы. По словам челябинцев, оплата их труда в полтора раза меньшей средней по Челябинску.

Обращение от лица сотрудников предприятия появилось в социальных сетях. Рабочие утверждают, что после вычета НДФЛ получают на руки порядка 27 тысяч рублей, что неприемлемо для металлургов. Между тем, согласно официальной статистике, средняя зарплата в Челябинске составляет 44 тысячи рублей. В связи с этим челябинцы требуют уже в этом году повысить им оплату труда на 50%.

В пресс-службе ЧМК обвинения в низких зарплатах отвергают. И вообще сомневаются в том, что авторами обращения являются сотрудники компании: под письмом, размещенным в соцсетях, подписей нет.

По информации представителей предприятия, индексация заработной платы проводится в соответствии с коллективным договором, действующим в компании. Например, в прошлом году зарплата выросла на 6%, в 2020 году индексация проводится ежеквартально. Правда, кто-то из сотрудников, наоборот, говорит о существенном падении заработной платы.

Что касается расчеток, то, по данным представителей ЧМК, средняя зарплата в кислородно-конвертерном цехе 45 тысяч рублей в месяц. Хотя специалисты, не связанные непосредственно с выплавкой металла, действительно, меньше 30 тысяч, но это среднегородской уровень оплаты труда для таких профессий.

В пресс-службе компании не исключают, что за акцией стоят чьи-то политические интересы: представитель топ-менеджмента ЧМК участвует в выборах в Законодательное собрание Челябинской области от партии «Единая Россия». Но рабочие заверяют, что далеки от политики и лишь добиваются достойной платы за свой труд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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