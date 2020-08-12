В Челябинской области умер годовалый ребенок

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, 11 августа в больнице Аргаяшского района скончалась годовалая девочка, доставленная из деревни Новая Соболева. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле не обнаружено.

По данному факту следственными органами организовано проведение доследственной проверки. Со слов матери ребенка, девочка поперхнулась при приеме пищи, и начала задыхаться. Проведенные реанимационные мероприятия, не смогли спасти жизнь ребенка.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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