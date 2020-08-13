В Челябинске девушка насмерть сбила инспектора ДПС

В Челябинске в столкновении иномарки и мотоцикла погиб полицейский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла в ночь с 12 на 13 августа в микрорайоне Чурилово. Об этом горожане рассказали в социальных сетях.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, автомобиль Hyundai Solaris под управлением 19-летней девушки врезался в патрульный мотоцикл BMW, двигавшийся в попутном направлении.

В результате столкновения 40-летний сотрудник ДПС ГИБДД Челябинска скончался на месте.

По факту ДТП начата доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.08.20

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