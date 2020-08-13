Южноуральцы снова начала откладывать деньги

Объем вкладов южноуральцев вырос до 485 миллиардов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Банка России по Челябинский области, за шесть месяцев 2020 года объем вкладов увеличился на 5,3%. На 1 июля на депозитах жителей Южного Урала хранилось 485 миллиардов рублей.

В течение полугода изменение объема депозитов на счетах южноуральцев было разнонаправленным. Например, в марте (– 0,3%) и мае (– 1,1%) в связи с действием ограничительных мер произошло снижение объема депозитов населения, однако уже в июне рост вкладов возобновился (+ 4,5%).

В основном южноуральцы сберегают средства в рублях, на иностранную валюту приходится 12,6% от общего объема депозитов (или чуть более 60 миллиардов рублей).

«Несмотря на снижение процентных ставок по депозитам, вклады остаются доходным и наиболее надежным инструментом сбережений, возврат которых в сумме до 1,4 миллиона рублей гарантирован в рамках государственной системы страхования», – комментирует заместитель управляющего отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Наталья Кузьмина.

С 1 октября 2020 года гарантии, предоставляемые системой страхования вкладов, расширятся. Речь идет об увеличении предельного размера страхового возмещения по вкладам физических лиц в отдельных случаях.

Так, при отзыве лицензии у банка (или в случае введения моратория на выплаты по вкладам) граждане, у которых на счету оказались временно высокие остатки средств, полученные от продажи жилья, получения наследства, социальных выплат или субсидий, страховых выплат по возмещению ущерба жизни, здоровью и имуществу, либо выплат по исполнению решений суда, могут рассчитывать на страховое возмещение до 10 миллионов рублей. Лимит страхового возмещения действует в течение 3-х месяцев с момента поступления денег на счет.

Также повышенное страховое возмещение будет распространено на специальные счета для капитального ремонта многоквартирных домов. В число застрахованных будут также включены счета некоторых некоммерческих организаций и объединений граждан.

Челябинск, Виктор Елисеев

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