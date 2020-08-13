На южноуральском участке трассы М-5 дважды перекроют движение

В Челябинской области дважды закроют движение по федеральной трассе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ УпрДор «Южный Урал», в связи с проведением работ по переустройству линий электропередач (ВЛ 110 кВ «Чебаркуль – Кундравы») на участке реконструкции км 1798 федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» в Челябинской области будет временно закрыто движение.

Сегодня, 13 августа, с 10:00 до 15:00 движение автомобилей будет дважды закрыто – каждый раз на 30 минут.

«Автомобилистам необходимо учитывать время в пути с учетом ремонтных работ. А также принимать во внимание изменение схемы организации дорожного движения на участке ремонтных работ, следить за знаками и соблюдать указанный скоростной режим», – предупредили в пресс-службе учреждения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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