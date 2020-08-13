Московские эксперты установят точный возраст исторических деревьев Челябинска

В Челябинске обследуют исторические деревья.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, специалисты Центра древесных экспертиз из Москвы, в рамках Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы», приедут в южноуральскую столицу с уникальными приборами для исследования деревьев.

Объектами изучения станут дуб (№467 в Национальном реестре старовозрастных деревьев России на сайте www.rosdrevo.ru), произрастающий на Барбюса, 20 и лиственница даурская (№ 640 в Национальном реестре старовозрастных деревьев России на сайте www.rosdrevo.ru) на проспект Ленина, 62а.

Обследование состоится 20 августа. Эксперты с помощью уникального прибора «Резистограф» новейшей модели заглянут в буквальном смысле внутрь деревьев. В соответствии с регламентом Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы», отобранные с помощью приростного бурава образцы древесины (керны) будут отправлены в дендрохронологическую лабораторию Центра древесных экспертиз «Здоровый лес» для определения точного возраста дерева.

На основании полученных данных специалисты подготовят полный отчет о состоянии деревьев с рекомендациями по уходу за ними, его передадут руководству региона и разместят в свободном доступе на сайте www.rosdrevo.ru. Эксперты НПСА «Здоровый лес» предоставят свои комментарии по технологии диагностики состояния деревьев, а также проинформируют о ходе работы Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы».

Челябинск, Виктор Елисеев

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