Скандал в магнитогорском мотоклубе: руководство обвинили в продаже запчастей

Директора секции мотокросса в Магнитогорске обвинили в продаже запчастей учреждения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал разразился вокруг МБУ «МСТК» – действующей в Магнитогорске секции мотоспорта. Один из жителей города рассказал в социальных сетях о возможных махинациях руководства учреждения, ссылаясь на родителей спортсменов.

«Друзья попросили рассказать меня о беспределе, который происходит в секции мотокросса (МБУ «МСТК»). По понятным причинам не стали писать сами, так как их ребенок занимается там», – сообщил горожанин в группе «Черное&Белое Магнитогорск».

По словам магнитогорца, исполняющий обязанности директора учреждения Александр Бисеров «постоянно твердит родителям, что денег на запчасти и шины нет, и чтобы дети продолжали заниматься дальше, нужно приобретать запчасти за свои деньги». Но при поиске запчастей на одном из порталов бесплатных объявлений горожане наткнулись на объявление сына директора мотоклуба, предлагавшего те же запчасти, что запрашивались руководством. «Получается, что Бисеров и Коржов хорошо устроились, – возмущается южноуралец. – Получая деньги на запчасти, они их покупают и тут же тупо их продают через сына Бисерова, а также, возможно, через других людей».

В доказательство автор поста приложил скриншоты со страницы объявлений продавца запчастей.

Правда, автору поста большинство участников сообщества не поверили. Многие высказались в защиту Александра Бисерова. Сегодня же с опровержением в той же группе социальных сетей выступил Матвей Бисеров, сын директора.

По словам молодого человека, он сам долгое время занимался мотокроссом. Но сейчас отошел от этого спорта. «Я закончил школу, поступил в вуз. Мотокросс пришлось оставить, так как учеба требует много затрат, в том числе и материальных, – пишет магнитогорец. – Раньше при В.П. Коржове были ставки спортсменов (7 человек) и, получая МРОТ, можно было и выступать за команду (которая 10 лет готовила, вкладывала значительные средства в гонщика), и оплачивать обучение. Но эти ставки все последующие начальники клуба отдали, сдали, потеряли... Мы с отцом решили продать оставшиеся старые запчасти (большинство из которых не применимы на клубные мотоциклы), которые он приобретал сначала для себя, потом для меня за свои деньги».

Обвиняющий же пост южноуралец назвал фейком.

Челябинск, Виктор Елисеев

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