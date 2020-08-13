В Челябинске ДТП попала очередная маршрутка, есть пострадавшие

На северо-западе Челябинска в ДТП попала очередная маршрутка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на улице Братьев Кашириных. Автомобиль Volkswagen Polo собирался повернуть налево, но его слева начал обгонять BMW. Удар был такой силы, что повернутое влево колесо Volkswagen выбило в противоположном направлении, а вторую иномарку заркутило по встречной полосе и бросило под ПАЗ, следовавший по маршруту №22.

Автобус ударил BMW правой передней частью. У легковушки разнесло всю заднюю часть.

По предварительным данным пострадали водитель BMW и несколько пассажиров маршрутки.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 13.08.20

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