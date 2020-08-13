Полпред президента РФ в УрФО проинспектирует Челябинск

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов 14 августа прибудет в Челябинск.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полпред намерен проверить, как в регионе реализуются национальные проекты, а также провести совещание по подготовке к выборам в Законодательное собрание и местные советы депутатов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 13.08.20

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