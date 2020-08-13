Вузы Южного Урала начнут учебный год очно. Насколько будут соблюдаться рекомендации Роспотребнадзора, неизвестно

Власти Челябинской области бодро отчитались о возобновлении очного обучения в вузах, возложив всю ответственность на учебные заведения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новый учебный год стартует в высших учебных заведениях Челябинской области 1 сентября в очном формате. Об этом заявили представители министерства образования и науки региона.

Правда, вузам придется следовать рекомендациям Роспотребнадзора, которые в тех же школах уже назвали практически невыполнимыми. Так, учебным заведениям необходимо будет организовать «входной фильтр» всех входящих с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом, а также не менее двух раз в день измерять температуру у студентов, педагогического состава и персонала.

В помещениях студенты должны будут находится в масках, причем масками и перчатками педагогов, учащихся и персонал должны будут обеспечить вузы. Также как и приобрести санитайзеры.

Наконец, образовательным учреждениям рекомендуется пересмотреть учебное расписание и время перерывов, чтобы максимально разобщить разные группы. «Вузы будут сами предусматривать возможности разведения больших потоков, – тут у них большой простор для творчества. Индивидуально будут решать, как составить расписание, чтобы не было большого скопления студентов», – цитирует «Первый областной» чиновников министерства образования и науки Челябинской области.

Каким образом вузы будут обеспечивать все эти требования, неизвестно. Так, например, в ЧелГУ на очном отделении учатся 6,5 тысяч студентов. А в ЮУрГУ примерно столько же молодых людей учатся только на первом курсе (например, в политехнический институт ЮУрГУ в этом году планируется принять чуть больше тысячи «очников»).

Как организовать термометрию «не менее двух раз в день» такому количеству студентов, остается только гадать. А ведь температуру мерить надо будет еще и преподавателям, и техническому персоналу.

Отдельная история – затраты на приобретение средств индивидуальной защиты. Так, исходя из того, что ту же медицинскую маску необходимо менять каждые два часа, в день каждому студенту может понадобиться 3-4 штуки. Получается, что только для обеспечения СИЗами на сентябрь челябинским вузам придется найти по нескольку миллионов рублей. Если эти средства у образовательных учреждений? И если есть, не приведет ли это снова к исчезновению медицинских масок из продажи?

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.08.20

В России выявили массу нарушений трудовых прав в период пандемии коронавируса. / Полпред президента РФ в УрФО проинспектирует Челябинск. / «Уходи!» В Белоруссии против Лукашенко запела филармония, а на бастующий БелАЗ прибыл мэр. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»