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Четверг, 13 августа 2020, 17:17 мск

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Контракт на ремонт дворца спорта «Юность» власти Челябинска отдали компании, торгующей яйцами

Ремонтом фасада челябинского дворца спорта «Юность» займется оптовая компания с одним человеком в штате.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», контракт на ремонт фасада дворца спорта «Юность» за 1,4 миллиона рублей получило ООО «Территория» (Челябинск). Оно стало единственным участником электронного аукциона.

В итоге, торги были признаны несостоявшимися, но челябинскую фирму признали отвечающей требованиям аукциона. Чем руководствовались чиновники, принимая такое решение, остается только гадать. Но в ближайшее время с компанией должен быть заключен контракт.

Напомним, подрядчик за 40 дней должен выполнить ремонт фасада, балкона и колонн: очистить поверхности, загрунтовать, покрыть фасадной штукатуркой и покрасить.

Между тем, как пишет 74.ru со ссылкой на данные сервиса «Контур.Фокус», ООО «Территория» имеет в штате лишь одного сотрудника. Основной вид деятельности фирмы – оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Также среди 21 вида работ, которые может выполнять компания, – торговля автомобильными деталями, зерном, молоком, яйцами, бытовыми товарами, пиломатериалами и перевозка грузов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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