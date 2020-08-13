В Челябинске от коронавирусной инфекции умер еще один медик

Медсестра Челябинской областной больницу скончалась от COVID-19.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, 12 августа после продолжительной болезни, от коронавирусной инфекции скончалась медицинская сестра Челябинской областной клинической больницы.

В системе здравоохранения она проработала свыше 30 лет. В 2012 году была переведена в отделение экстренной и плановой консультативной медицинской помощи, где работала до последнего времени.

Челябинск, Виктор Елисеев

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