Цирк приехал: челябинское предвыборное болото решили всколыхнуть хардкором

Сергей Шнуров стал доверенным лицом лидера «Партии Роста» на выборах в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лидер группировки «Ленинград» и сопредседатель «Партии Роста» Сергей Шнуров стал доверенным лицом руководителя партии Бориса Титова на выборах в Законодательное собрание Челябинской области. Об этом политик и «номер 1» партийного списка заявил в ходе прошедшей 13 августа пресс-конференции.

По словам Бориса Титова, теперь Сергей Шнуров может начать агитацию на выборах в южноуральский парламент. Сам лидер «Партии Роста» назвал Челябинскую область в числе регионов, где его партий расчитывает на прохождение в региональные парламенты.

Напомним, Сергей Шнуров вступил в «Партию Роста» в феврале этого года. Тогда же он побывал в Челябинске, где вместе с Борисом Титовым принял участие во встрече с горожанами и членами партии.

7 июля делегаты партийного съезда утвердили Шнурова в качестве одного из сопредседателей. А через неделю Титов, опять же во время визита в Челябинск, заявил, что Сергей Шнуров будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. Однако, сам музыкант опроверг это заявление лидера партии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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