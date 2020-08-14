В Челябинской области иностранца будут судить за контрабанду леса и взятку таможеннику

В Челябинской области направлено в суд уголовное дело о перемещении через границу лесоматериалов, а также дачи взятки сотруднику таможни.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Казахстана, пытавшегося переместить через границу лесоматериалы хвойных пород, а также дал взятку сотруднику Челябинской таможни. Он обвиняется в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий и незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.

По данным следствия 14 мая 2020 года мужчина без необходимого пакета разрешительных документов, подтверждающих законный характер происхождения, пытался перевезти в Казахстан лесоматариалы общим объемом 20 кубометров, стоимостью более 118 тысяч рублей.

Кроме того, находясь 19 мая 2020 года в здании Челябинской таможни, он передал 50 тысяч рублей начальнику оперативно-розыскного отдела ведомства за выпуск фуры с лесом, задержанной сотрудниками таможни в районе МАПП «Бугристое». Однако сотрудник отказался взять деньги.

«В ходе предварительного следствия проделана значительная работа по сбору необходимых доказательств виновности лица, допрошены свидетели, проведены осмотры заявленного на экспорт леса, проведены обыски в коммерческих предприятиях, выдавших обвиняемому документы на лесоматериалы, по месту фактического приобретения лесоматериалов, в органах государственного фитосанитарного контроля проведены выемки документации, использованной при таможенном декларировании экспортируемого пиломатериала, проведен осмотр специализированной информационной базы, содержащей сведения о движении лесоматериалов и изготовленной из нее продукции (пиломатериалов), проведен ряд судебных товароведческих экспертиз», – рассказали в силовом ведомстве.

Уголовное дело направлено суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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