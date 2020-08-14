Треть южноуральцев проводят на работе больше 10 часов в день

Каждый третий южноуралец работает больше 10 часов в сутки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 33% южноуральцев посвящают решению рабочих вопросов более десяти часов в день. Таковы результаты опроса среди соискателей из Челябинской области, проведенного службой исследований hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников. 44% респондентов обычно трудятся от шести до десяти часов, и только 17% – менее шести часов.

Больше времени на решение рабочих задач тратят руководители компаний и подразделений – 39% из них посвящают работе более десяти часов в день. Среди рядовых специалистов доля таких сотрудников составляет всего 26%.

Что касается ситуации в отдельных профессиональных сферах, то регулярно перерабатывают представители автомобильного бизнеса, сотрудники гостиниц и общепита, сфер добычи сырья, транспорта и логистики. Наименее напряженный рабочий день – у представителей науки и образования, а также сферы искусства, развлечений и масс-медиа.

При этом 43% опрошенных отмечают, что действительно продуктивными можно назвать лишь четыре-шесть рабочих часов, 26% – от шести до десяти часов. Еще 21% респондентов признались, что время максимальной концентрации на рабочих задачах у них не превышает и четырех часов. И всего 8% работников заявили, что способны быть сосредоточенными на работе десять часов и более.

«61% жителей Челябинской области считают, что за последний год они стали работать больше, 34% уверены, что в целом ничего не изменилось. О растущей нагрузке чаще всего упоминали респонденты из сфер добычи сырья и закупок, а также банковские служащие и сотрудники транспортно-логистического сектора. Снижение рабочих оборотов сильнее всех ощутили топ-менеджеры и представители рабочих профессий», – рассказывает Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

Оптимальным уровень рабочей нагрузки считают 40% опрошенных. Еще 28% признались, что количество рабочих задач и темпы слишком велики. В то же время, 22% готовы взять на себя дополнительную работу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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