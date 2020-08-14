Большинство челябинцев боятся прививки от коронавируса

Две трети жителей Челябинска не готовы к вакцинации от коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лишь треть челябинцев готовы сделать себе прививку от коронавируса. Таковы результаты опроса лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС, выяснивших, готовы ли горожане лично сделать прививку, в случае изобретения и успешного тестирования вакцины от коронавируса.

Большинство жителей Челябинска (57,3%) оказались не готовы сделать себе прививку. «Конечно, опасения большого числа горожан вполне объяснимы – Ассоциация организаций клинических исследований просила министерство здравоохранения РФ пока отложить регистрацию вакцины от коронавируса. Эксперты фармацевтических компаний говорят о том, что ускоренная регистрация подвергнет ненужной опасности россиян, которые захотят поставить прививку», – напоминают социологи. Отметим, что чаще всего этот вариант ответа выбирали респонденты в возрасте 18-24 и 25-44 лет, по роду занятий – наемные работники частных предприятий, безработные и временно неработающие челябинцы.

Каждый третий горожанин (35%) готов сделать прививку от коронавируса, в случае изобретения и успешного тестирования вакцины. Среди готовых на такой шаг чаще представлены респонденты в возрасте 45-59 лет и старше 60 лет, по социальному статусу – работники бюджетной сферы и неработающие пенсионеры.

Еще 7,7% затруднились с ответом на этот вопрос. Социально-демографические характеристики данной группы соответствуют данным в целом по массиву опрошенных.

Челябинск, Виктор Елисеев

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