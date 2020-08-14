Число умерших среди зараженных COVID-19 на Южном Урале достигло 300

В Челябинской области скончались еще 4 человека, зараженные коронавирусорм.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, все четверо умерли от хронических заболеваний, инфекция была сопутствующей.

Так, причиной смерти 70-летней и 92-летней женщин называют гипертоническую болезнь и сердечную недостаточность. 70-летний мужчина скончался от диффузного атеросклеротического кардиосклероза, 68-летний – от болезни Паркинсона.

За минувшие сутки на Южном Урале подтверждены 82 новых случая коронавирусной инфекции.

Всего с начала пандемии выявлены 13 тысяч 142 зараженных, 300 из них скончались.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 14.08.20

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