В Челябинске скончавшаяся пенсионерка умудрилась «получить» пенсию

В Челябинске решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту хищения пенсионной выплаты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в прокуратуру обратилась внучка 89-летней пенсионерки, умершей в начале апреля этого года.

Женщина рассказала, что после смерти бабушки попыталась получить оставшуюся от родственницы пенсию за март и апрель – более 25 тысяч рублей. Однако, когда она пришла на почту, ей заявили, что все причитающиеся выплаты пожилая челябинка уже получила.

Тогда-то внучка и обратилась в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. Началась прокурорская проверка.

По информации пресс-службы прокуратуры Челябинской области. На почте сотрудникам надзорных органов пояснили, что пенсию за март 89-летняя челябинка, якобы, получила 15 марта, а за апрель – 9 апреля. Только в действительности в марте пенсионерка находилась в больнице, а получить пенсию 9 апреля и вовсе не могла, так как скончалась 4 апреля.

Впрочем, уже после начала проверки к внучке покойной обратилась заведующая почтовым отделением. Сотрудница почты объяснила, что произошла ошибка и передала всю причитавшуюся сумму.

Но прокуратура Ленинского района Челябинска все-таки направила в районный отдел полиции материалы проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата сумм пенсии). В правоохранительных органах ведется доследственная проверка. Ход ее находится на контроле прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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