ФАС потребовала от мэрии Копейска вернуть на рынок местных маршрутчиков

Региональное УФАС выдало администрации Копейска предупреждение по организации пассажирских перевозок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, ведомство предупредило мэрию Копейска о необходимости прекращения действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства.

«Установлено, что администрация сократила срок выданных свидетельств 12 индивидуальным предпринимателям, ранее осуществлявшим перевозки по муниципальным маршрутам. Согласно действующему законодательству администрации надлежало выдать их на срок до конца 2023 года. Однако фактически их действие закончилось 14 июля 2020 года», – уточнили в надзорном ведомстве.

При этом 15 июля временные свидетельства для оказания тех же услуг до 31 декабря 2020 года получило ООО «КВ Экспресс» из Челябинска. По мнению Челябинского УФАС России, в действиях администрации Копейска содержатся признаки нарушения закона о защите конкуренции, поскольку создают преимущественные условия деятельности на рынке ООО «КВ Экспресс».

При этом сокращение срока действия свидетельств для индивидуальных предпринимателей может привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции на рынке услуг по регулярным внутригородским и пригородным перевозкам пассажиров автобусным транспортом, в том числе к созданию дискриминационных условий, посредством воспрепятствования предпринимателям в осуществлении деятельности по регулярным перевозкам.

Антимонопольщики настаивают на прекращении действия свидетельств об осуществлении регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, выданных ООО «КВ Экспресс», по окончанию срока их действия. Также мэрия должна отозвать письма, направленные в адрес индивидуальных предпринимателей, о прекращении действия маршрутов с 15 июля 2020 года, по окончанию срока действия свидетельств об осуществлении регулярных перевозок ООО «КВ Экспресс», не позднее 25 января 2021 года. Наконец, УФАС требует выдать свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по маршрутам индивидуальным предпринимателям в порядке, предусмотренном законодательством, по окончанию срока действия свидетельств об осуществлении регулярных перевозок ООО «КВ Экспресс».

Челябинск, Виктор Елисеев

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