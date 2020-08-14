Суды футболят друг другу дело о фейк-ньюс про «ковидные» выплаты в Златоусте

Златоустовские судьи не хотят рассматривать административные дела в отношении горожан, обвиненных в распространении недостоверной информации об отказе медикам станции скорой помощи в «ковидных» выплатах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандальное дело не получивших путинские выплаты медиков Златоуста вновь отложили. Об этом сообщает группа «Гражданский патруль Златоуст» в социальных сетях.

По сообщению защитника медицинских работников, которых обвинили в распространении фейковой информации, мировой судья участка №1 вернул дело на 5 участок, где оно рассматривалось ранее.

Напомним, в начале июня сотрудники «скорой помощи» Златоуста и члены их семей опубликовали в соцсетях видеообращение. Работающие в опасных условиях люди пожаловались, что не получили полагающиеся им выплаты, о которых говорил президент России Владимир Путин. Медики рассказали, что условия их труда не считаются опасными, так как они не входят в специализированные бригады. Однако врачи и водители не знают, болен ли пациент, к которому они едут.

После видеообращения в СМИ поднялся настоящий скандал, после которого главный врач станции скорой медицинской помощи Златоуста Руслан Хазиев заявил, что жалоб от работников на отсутствие выплат к нему не поступало, все деньги выплачены. Также он заявил, что два участника видеообращения не являются работниками скорой помощи. В частности, он указал Ольгу Харитонову, которая читала обращение, супругу одного из водителей станции скорой помощи. При этом руководство учреждения обратилось в полицию с жалобой на распространение недостоверной информации.

Закончилось все составлением административных протоколов на нескольких участников видеообращения. После этого общественники обратились к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, а также в администрацию президента РФ Владимира Путина с просьбой уволить с должности министра здравоохранения Челябинской области Юрия Семенова за несоответствие занимаемой должности, а также уволить Руслана Хазиева с должности главного врача ГБУЗ «Станция скорой помощи». Ответа активистам по сей день не поступило.

По мнению защитника врачей, процесс затягивается намеренно. «Сегодня на судебных заседаниях по делам работников скорой медпомощи и их семей при начале рассмотрения дел по существу мировым судьей первого судебного участка вынесены определения о передачи дел по подсудности обратно на пятый судебный участок. Судьи никак не могут определить место совершения административного правонарушения и определить подсудность. Дело затягивается, люди испытывают сильные психологические переживания и не понимают сложности системы правосудия», – сетует представитель медиков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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